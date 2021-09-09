Кому не повезло

Спасатели сообщили о подземных толчках на территории нашей страны, которые были зафиксированы в среду, 8 сентября

На сайте ГСЧС поделились оперативной информацией за последние сутки о чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и другого происхождения на территории Украины, передает Politeka.net.

Так, на Закарпатье в 16 часов 32 минуты измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона вблизи с. Брестов Мукачевского района были зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,5.

Спасатели отметили, что землетрясение произошле без негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Отметим, в последнее время западную Украину частенько "встряхивает". В частности, череда землетрясений прокатилась весной этого года. Сейсмологи объясняли, почему это происходит.

По словам заведующей сейсмической станции "Ужгород" Светланы Плишко, на Закарпатье активизировалась юго-западная сейсмическая зона.

В прошлый раз источник землетрясения находился в районе Ужгорода на глубине 3 км. До этого толчки "пришли" в Украину из Румынии и возникли в зоне горного хребта Вранча, которая является сейсмоактивной зоной.

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