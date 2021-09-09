Все свои 100 лет Неонила провела на Черниговщине

100-летний юбилей отметила жительница Чернигова Неонила Бруй. Она родилась 7 сентября 1921 года в селе Шибириновка. Теперь живет в Чернигове.

Историю долгожительницы рассказало издание "Суспільне".

С 10 лет Неонила работала в колхозе, пережила Голодомор. И этот период называет самым страшным в жизни. Войну встретила выпускницей педагогического училища. Вспоминает, как весной 1941 года в село пришли немцы.

"Смотрю в окно, немец идет. Я испугалась. Он зашел с бидончиком трехлитровым, молока попросил. Мамка налила молока, и он марку дал нам молока. Через месяц стали убивать. Полицейские убивали. А у меня партизаны забрали пальто. Одно единственное было, и то забрали", - вспоминает женщина.

Неонилла проработала учительницей начальных классов 31 год. В 32 года Неонила вышла замуж, а через год родила дочку.

Украинка признается, что больше всего в жизни боится войны. Она никогда не пила и не курила и обожала яблоки. В свое время она съела их очень много.

"Не пила, не курила, не употребляла. Не разгуливалась. Я очень много яблок ела. Говорят, яблоки - полезные фрукты", - рассказала она.

Напомним, 91-летний дедушка пошел в университет ради диплома магистра.

Как сообщала Politeka, 100-летняя украинка вылечилась от коронавируса.

Также Politeka писала, что киевлянка отметила 103-й день рождения.