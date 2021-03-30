Довгожителька із Чернівців поборола коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ІА АСС.

Так, у місті Чернівці 100-річна жінка вилікувалась від коронавірусу. Її госпіталізували у лікарню із 30% ураження легенів.

Зазначається, що Марія Тихонівна, якій вже 100 років, разом зі всією родиною на початку березня захворіли на ковід. Жінку госпіталізували із ураженням легенів. Спочатку вона потребувала кисневої підтримки, проте з часом почала одужувати.

"Вона лікувалась вдома спершу. Коли стало гірше – відправили до нас. Це було у середині березня. Два тижні ми всі переживали. Вона поступила у стані середньої важкості, із 30% ураженням легенів. Потім стало гірше. Кілька днів перебувала на кисневій дотації. А далі - стан покращився, і досить швидко її організм впорався з недугою", - розповіла старший лікар другого поверху "ковідного" відділення лікарні №1 Олена Крапивіна.

За словами лікарів, зараз ПЛР-тест у жінки уже показує негативний результат.

У лікарні, де 100-річну Марію врятували від коронавірусу, вона раніше працювала медсестрою. У свої 100 років на лікарняне ліжко довгожителька потрапила вперше у житті. У день виписки з медичного закладу лікарі подарували жінці квіти.

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