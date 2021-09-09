В Польше открыли въезд для украинцев, в том числе – туристов.

Соответствующее заявление сделал Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины.

«Очень хорошая новость, которую все ждали: с 9 сентября граждан Украины добавили к категории лиц, которым разрешен въезд в Польшу, в том числе с целью туризма», - сказал Кулеба.

По его словам, попасть в Польшу без прохождения карантина смогут украинцы, которые вакцинировались от коронавируса либо переболели COVID-19. Министр сообщил, что в настоящее время для посещения гражданами открыты 133 страны, однако в каждом из этих государств действуют разные правила для гостей.

Среди требований могут присутствовать: полный курс вакцинации от коронавируса, экспресс- или ПЦР-тест. Министр также рассказал о запуске специальной линии помощи. Она будет действовать для поддержки туристов из Украины, решивших посетить одну из стран Европы.

Кулеба сообщил, что Европа остается одним из наиболее востребованных пунктов назначения для путешественников из нашей страны, поэтому вопрос создания упомянутой линии поддержки обсудили с представителями местной власти. Линия туристического сопровождения уже действует и доступна на украинском языке по телефону 196-54. Отметим, что по официальным данным за июль, украинцы могли посетить 124 страны.

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