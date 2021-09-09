Появились подробности трагического ДТП с хасидами

9 сентября, под Киевом в ДТП попал микроавтобус, в котором находились 13 паломников-хасидов, один гражданин Израиля погиб.

У 45-летнего погибшего осталось 12 детей.

Как рассказала спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова, медики на месте ДТП пытались реанимировать пострадавшего израильтянина, но к сожалению, он погиб.

Ранее сообщалось , что в Киевской области попал в аварию микроавтобус, водитель которого должен был доставить в аэропорт "Борисполь" из Умани 13 паломников-хасидов.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Известно, что водителю автобуса 37 лет. По данным правоохранителей, ДТП произошло в 4 часа утра возле села Чупира, когда автобус проходил по 109 километру трассы Киев – Одесса.

По предварительным данным, водитель следовал в правом ряду с реверсивным движением. Внезапно его ослепил свет фар встречного авто. Водитель попытался уйти от столкновения в лоб.

Во время маневра он правым боком машины врезался в автобус, который шел навстречу. Автобус отбросило в поле.

Напомним, что на трассе Киев-Одесса разбился автобус с хасидами

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