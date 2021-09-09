В Украине планируют ограничить использование одноразовых пластиковых изделий.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в Facebook.

«Президент подписал Закон «Об ограничении оборота пластиковых пакетов». На очереди - одноразовые пластиковые изделия», - отметил Абрамовский.

По его словам, в министерстве вместе с экспертами разработали законопроект, который предлагает наложить ограничения на производство и оборот одноразовых пластиковых изделий. В основу инициативы заложена Директива ЕС 2019. Документ планируют зарегистрировать в парламенте до конца октября.

В законе хотят прописать ограничение ввоза в Украину, а также распространение изделий из одноразового пластика. Под запрет попали: соломинки, мешалки для напитков, шпажки, палочки, ножи, ложки, вилки, стаканы, тарелки, ватные палочки, основа для воздушных шаров, контейнеры для еды, крышки для напитков.

По словам министра, всю перечисленную продукцию можно заменить аналогами. В документе также планируют учесть введение маркировки, которую хотят наносить на изделия из пластика, которые пока запретить не получается. Такую маркировку могут получить влажные салфетки, средства личной гигиены для женщин, сигареты с фильтром, подгузники.

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