В Украине увеличили сумму, которую граждане смогут пересылать наличными без необходимости проходить проверку финмониторинга.

Об этом сообщает Politeka.

За такое изменение проголосовали 315 нардепов. При этом, сумма максимального перевода изменилась всего на гривну. Ее повысили с 4999 гривен до 5 тысяч. Таким образом депутаты внесли изменение в закон «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

Теперь жители нашей страны получили возможность на условиях анонимности переводить суммы до 5 тыс. грн. включительно. Ранее на эту сумму распространялось требование финансового мониторинга. Это касается только тех людей, которые пользуются для переводов платежными терминалами. Теперь дополнительная проверка, которая может вызвать промедления и определенные неудобства у пользователей стартует с суммы в 5001 грн. При крупных переводах банк требует пользователя пройти дополнительную процедуру идентификации.

До принятия изменений, банки были вынуждены обеспечить необходимое техническое решение, которое бы позволяло устройствам самообслуживания выдавать клиентам сдачу в размере одной гривны. Благодаря изменениям, с правовой точки зрения, эта проблема должна быть решена.

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