Не все смогут открыть счет в банке.

Согласно обновленным правилам финансового мониторинга украинцы вынуждены будут отчитаться об источнике доходов, если потратят крупную сумму денег.

Изменения вступили в силу с 1 сентября.

По словам экспертов, из-за внесенных изменений, часть жителей нашей страны могут лишиться возможности приобрести недвижимое имущество или открыть банковский счет для размещения на нем крупной денежной суммы. Все нововведения установил указ, который приняли в Министерстве финансов Украины.

Государственный финмониторинг может запросить необходимые данные от справочных систем, банков и нотариусов. Если человек тратит три миллиона гривен, имея декларацию, в которой в качестве дохода указаны несколько десятков тысяч гривен, отныне налоговики обратят на него особое внимание.

Человек, который попадет в подобную ситуацию, будет вынужден найти подтверждения легальности денег, находящихся в его распоряжении. Только доказав, что деньги заработал именно этот гражданин, он сможет их потратить.

Госфинмониторинг проверяет, в соответствии с новыми правилами, соответствие между задекларированными доходами каждого отдельного украинца и его расходами. При проведении сделок, ее участников начнут проверять на причастность к чиновникам, депутатам, а также членам их семей.

Напомним, что в ПриватБанке сделали срочное обращение

Как сообщала Politeka, воспитатели обирают детей

Также Politeka писала, что ПриватБанк заблокировал карту украинца из-за долгов