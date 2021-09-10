Пожар в многоквартирном жилом доме в Киеве вспыхнул в ночь на 10 сентября

О происшествии на ул. Щусева, 8-А в Шевченковском районе сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в столице.

Пожар возник на 8-этаже 9-этажного жилого дома с распространением на 4 балкона 3-х квартир на 9-этаже.

В 03:25 пожар пожарным удалось локализовать на ориентировочной площади 90 кв.м, а в 4:13 - ликвидировать. В ходе ликвидации пожара на безопасное расстояние было выведено 50 человек, эвакуированы 6 человек. Во время разгребания остатков мебели в квартире на 8-этаже, обнаружено тело погибшей женщины 1958 года рождения.

В результате пожара квартира на 8-этаже выгорела полностью, а также повреждено 4 балкона на 9-м этаже.

На месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава Главного управления.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Отметим, по данным ГСЧС, за последние сутки в Киев произошло 14 пожаров.

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