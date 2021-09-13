На территории оккупированного Крыма мама-блогер ради красивых кадров устроила фотосессию с маленьким сыном на обрыве скалы.
Об этом сообщает crimea-news.com.
В распоряжение СМИ попала видеозапись, на которой видно, как девушка и ее маленький сын позируют перед камерой, сидя у обрыва. При этом, мать и сын свесили ноги со скалы. Журналистам не удалось установить личность матери.
Съемку начали обсуждать пользователи социальных сетей. Большая их часть оказалась возмущена поведением матери. Критиковали девушку чаще-всего за то, что она решила поставить под угрозу жизнь маленького сына, а также свою, ради эффектных фотографий.
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Ранее мы сообщали, что девочка попыталась повторить трюк, который увидела в ТикТоке и попала в больницу. Речь идет о челлендже, который стал популярным в социальных сетях, несмотря на опасность для жизни. Когда девочка рискнула его повторить, ей потребовалась помощь врачей. Вдохновителем для ребенка стал блогер Gregsabbak. На видео он показал, как кладет игральную кость в рот. После она исчезает и появляется снова. Девочка попыталась повторить трюк. У нее не оказалось под рукой кубика, поэтому она воспользовалась обычной монетой. Девочка проглотила монету, застрявшую потом в пищеводе.
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