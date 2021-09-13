Украинские фермеры уничтожают урожай арбузов

Кадры уничтожения ягод было опубликовано в Telegram "Х... Херсон".

Мужчины в поле выбрасывают из грузовика арбузы, которые разбиваются о землю, укрывая ее красным "ковром".

Фермеры считают лучшим выходом пустить нереализованные арбузы на удобрения.

Известно, что продать арбузы удается по цене в районе 50 коп/1 кг, и для фермеров это не выгодно.

Видео можно увидеть здесь.

"Жалко парней , выращивали , а покупателей нет", "В детский дом бы отдали. А то снимают на публику. Патриоты", "А что хотели? Собрать и чтоб прям на поле покупатель приехал и купил и сам же перегрузил и увёз? А не выйдет уже так.

Та же ситуация что и с огурцами: вырастить вырастили, а покупать даже по 1 грн на оптовом не хотели (хотя в супермаркетах до 20 грн цены). Шара кончилась, теперь чтоб заработать надо не только вырастить и собрать, а заранее продумать куда и кому продукцию продать", - пишут в сети украинцы.

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