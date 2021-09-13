В Запорожской области прошла гроза и городом пронесся смерч
Смерчи в Украине пронеслись на выходные 11 и 12 сентября. Так, например, в Запорожье наблюдалась огромный пыльный вихрь, который еще называют "пылевым дьяволом".
Видео со стихией пользователи загрузили в социальные сети, пишет "РИА Мелитополь".
Бушевал он в поле, недалеко от села Анно-Опанлинка Мелитопольского района (ранее территория Приазовского района). К счастью, обошлось без пострадавших. Но масштабы стихии впечатляют.
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На ролике видно, как огромный пылевой вихрь несется по пустому полю. Столб достигал несколько метров в диаметре. Несмотря на свой масштаб, смерч не добрался до жилых домов и не причинил вреда домашнему хозяйству и местным жителям.
Также очевидцы фиксировали воздушный вихрь в поселке Приморское.
Стоит отметить, что пылевой вихрь или песчаный вихрь — атмосферное явление, представляющее собой вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли днем в малооблачную погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
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