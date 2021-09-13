В Оболонском районе Киева на территории микрорайона Пуща-Водица произошло ЧП

В детском лагере "Артек" отдыхал 12-летний мальчик из города Кропивницкий Павел Теровец. После лагеря он угодил в реанимацию.

Детали вопиющего случая рассказал портал "Пульс" со ссылкой на сведения администрации лагеря.

9 сентября 12-летний Павел Теровець из Кропивницкого внезапно почувствовал ухудшение самочувствия. Его поместили в медицинский центр лагеря под присмотр врачей. А в воскресенье медсестра обнаружила ребенка без сознания.

Мальчика сразу перевели в реанимацию. Причина его смерти пока неизвестна, ждут результаты медэкспертов. На данный момент проводится служебное расследование.



Известно, что Павла воспитывал только отец. Игорь Теровец – человек с инвалидностью, он передвигается в инвалидном кресле.

По словам друзей и знакомых, сын для Игоря Теровца был единственной опорой и поддержкой в жизни. Отец перенес несколько сложных операций, а теперь его поразило наибольшее горе - он потерял сына.

Напомним, что жизнь ребенка внезапно оборвалась, врачи не помогли.

Как сообщала Politeka, трагедия с украинкой за границей, поиски длились несколько дней.

Также Politeka писала, что мальчик умер на детской площадке, подробности: врачи не смогли ничего сделать.