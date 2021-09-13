В постановление Кабмина «Об установлении карантина» внесут изменения, которыми предусмотрят смягчение для вакцинированных или обладателей ПЦР-теста.

Об этом сообщает Урядовий портал.

Идея изменений предполагает, что ограничения в красной и желтой зонах не будут относиться к заведениям, в которых посетители и сотрудники получили ковид-сертификат, ПЦР-тест, сделанный за 72 час до посещения, или справку о перенесенном коронавирусе, которым человек болел не позже, чем за несколько месяцев до посещения.

Глава правительства Денис Шмыгаль отдельно заявил о важности вакцинации сотрудников школ и других учебных заведений, чтобы дети оставались в безопасности. В Минздраве сообщили, что за неделю количество случаев коронавируса увеличилось на шесть тысяч человек. При этом, число людей, которых забрали в больницу с этим диагнозом возросло на полторы тысячи.

В правительстве оценили распространение болезни и по регионам. Так вышло, что наиболее высокие темпы заражения коронавирусом зафиксировали в Тернопольской, Львовской, Волынской и Черновицкой областях. В указанных регионах особенно быстро растет заполненность больничных коек, подключенных к кислороду. На 60% выросло количество людей, которых забрали в больницу с коронавирусом.

Напомним, что у полторы тысячи хасидов нашли коронавирус после визита в Украину

Как сообщала Politeka, в Украине начались выездные вакцинации

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