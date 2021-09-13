В Полтавской области в двух селах решили провести выездную вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщили в МОЗ.

Таким образом в Минздраве дали старт пилотному проекту, первостепенная цель которого – привить пожилых людей. В проекте приняли участие жители двух сел – Петровцы и Гаркушинцы.

Общее количество жителей в них достигает 2180 человек. 1062 жителям более 60 лет. В Минздраве подчеркнули, что, когда результат проекта изучат, рассмотрят варианты его расширения на другие населенные пункты.

Ранее мы сообщали, что Украину в ближайшие дни могут перевести на желтый уровень эпидемической опасности. Сейчас все регионы нашей страны находятся в зеленой зоне. Информацию об этом подтвердил Сергей Дубров, ведущий эксперт Минздрава в борьбе с коронавирусом. По его мнению, после перехода в желтую зону, карантинные ограничения в нашей стране могут ужесточить. Переход эксперт обосновал тем, что сразу несколько областей Украины на сегодняшний день не соответствует условиям зеленой зоны. Врач подчеркнул, что весь мир сейчас переживает очередную волну коронавируса, а Украине не удалось стать исключением из этого правила. По мнению эксперта, сейчас в нашей стране слишком мало вакцинированных жителей, чтобы удалось получить коллективный иммунитет.

Напомним, что в Минздраве предупредили об ужесточении карантина

Как сообщала Politeka, Польша открылась для украинцев

Также Politeka писала, что в Минздраве озвучили наихудший сценарий