В Украине третья волна пандемии еще не началась, хотя ситуация с коронавирусом ухудшилась.

Об этом сообщил Игорь Кузин, главный санитарный врач, - передает «UA:Перший».

"Медицинская система постепенно заполняется. Темп прироста – плюс три процента каждый день. Это не начало волны, ситуация контролируемая", - отметил Кузин.

По словам представителя МОЗ, количество коронавирусных больных постепенно растет, это продолжается на протяжении восьми недель. Кузин признал, что существует большое количество районов и общин, в которых ситуация с коронавирусом может стать неконтролируемой. Врач сообщил, что в Украине продолжает действовать адаптивный карантин, а данные статистики указывают на приближение к желтой зоне.

Ранее мы сообщали, что в Кабмине начали работу над подготовкой льгот для людей, которые успели вакцинироваться от коронавируса. В постановление правительства о карантине хотят внести изменения, предусматривающие смягчение для людей, у которых есть ПЦР-тест, либо они прошли курс вакцинации. В соответствии с планом, смягчения распространят и на организации, в которых коллектив, а также посетители получат сертификат о прохождении вакцинации. Заменить его можно свежим ПЦР-тестом, либо справкой о том, что человек недавно переболел коронавирусом.

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