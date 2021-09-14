Сын певицы Мяты в четырехлетнем возрасте пережил инсульт.

Об этом сообщили на проекте «Зірковий шлях».

«Поражение головного мозга. У него на головном мозге два рубца - то есть это как инсульт произошел, они не заживают», - рассказала Юлия Загорская, именно так на самом деле зовут исполнительницу.

По ее словам, ей удалось найти всего одного врача, который сумел поставить верный диагноз. Исполнительница рассказала, что раньше в нашей стране действовали специализированные интернаты для детей с подобными проблемами, там малышей закрывали, чтобы посторонние не могли их видеть. При этом, какие именно действия проводили сотрудники над постояльцами интернатов, по словам певицы, тщательно скрывали.

Мята сообщила, что проблемы начались именно когда ее сыну было четыре года, тогда у него началось обратное развитие. На постановку диагноза потребовались целые месяцы.

До десяти лет сыну Юрию пришлось проходить обучение в частной школе. Там были специалисты, способные работать с подобными детьми. Юрий в последние годы начал посещать инклюзивный класс в обычной школе.

Подобные учебные заведения появились в Украине недавно. Мята пожаловалась на то, что в Украине очень мало учебных заведений для детей с особенностями развития.

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