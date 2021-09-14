В Украине на протяжении отопительного сезона для жителей цена газа не превысит отметки в 7,96 гривны за кубический метр.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

«Цена 7,96 грн за кубометр, которую поставил "Нафтогаз", она дает возможность фактически обеспечить себестоимость добычи этого газа, и это мы гарантируем ", - сказал Шмыгаль.

Сейчас цена на газ установила мировой рекорд. По ряду договоров она превысила отметку в 21 тыс. грн. за тысячу кубов. При этом, «Нафтогаз» — это государственная компания, гарантирующая стабильность цены для жителей страны с отметкой в 7,96 грн. По словам премьера, за год украинские предприятия и частные жители потребляют от 22 до 23 миллиардов кубометров газа. По словам Шмыгаля, в Украине за год силами частных предприятий и «Нафтогаза» добывают около 13 млрд. кубометров. Именно этот газ и передают для потребления жителями. Именно покрытием потребностей жителей собственной добычей Шмыгаль и объяснил возможность сохранять цену на заявленной отметке в 7,96 грн.

Ранее в Министерстве экономического развития сообщили, что за 2021 цена на газ для жителей поднимется на 20%. В 2022 прогнозируют рост на 10%, а далее в период с 2023 по 2024 – ежегодно голубое топливо будет прибавлять в цене 5%.

Напомним, что премьер Шмыгаль предупредил украинцев: «В этом отопительном сезоне…»

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