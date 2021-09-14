На место вопиющего инцидента в Каховке Херсонской области свидетели вызвали полицию
18-летняя мама двухмесячного ребенка напилась водки, после чего едва следила за своим малышом. Это практически привело к трагедии,ведь девушка несколько раз практически роняла ребенка на землю.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Свидетели инцидента сообщили на горячую линию "102", что в парке гуляет мама с малышом. В то же время женщина якобы находится в состоянии сильного опьянения.
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Позже на место приехали полицейские, которые действительно обнаружили маму с младенцем на руках.
Правоохранители позвонили родственникам девушки, за ребенком приехал ее муж и мать. Врачи оказали девушке необходимую помощь, после чего она прояснила ситуацию. По ее словам, во время прогулки с двухмесячной дочкой она встретила знакомую, которая угостила ее водкой. После этого молодой матери стало плохо.
В отношении девушки полицейские составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. С ней провели профилактическую беседу.
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