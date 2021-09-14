В Украине на подготовку и проведение переписи населения в 2023 году решили выделить более 82 млн. грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы закладываем средства на начало и подготовку всеукраинской переписи населения. Мы хотим проводить ее с использованием самых современных цифровых технологий», - отметил Шмыгаль.

По его словам, министр цифровых технологий обсудил, как можно реализовать такой проект во время поездки в США. Расходы заложили в проект бюджета 2022. Речь идет о первой переписи населения, которую проведут в нашей стране, начиная с 2001 года. Деньги планируют потратить на улучшение следующих систем: электронная отчетность для государственной статистики, автоматическое создание необходимых списков для будущей переписи, участие жителей в интернет-раунде будущей переписи, идентификация респондентов по мобильному телефону.

Ранее Денис Шмыгаль рассказал, сколько нужно будет платить за газ, когда в Украине начнется отопительный период. По его словам, для жителей на протяжении всего сезона цена не превысит 7,96 грн. за один кубический метр. Шмыгаль подтвердил, что эту цену установил "Нафтогаз". Премьер подчеркнул, что она дает возможность обеспечить себестоимость добычи газа. Шмыгаль повторил, что он гарантирует неизменность указанной цены.

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