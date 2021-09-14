В украинском Кабмине не планируют останавливать транспорт в тех областях, где из-за коронавируса введут красный уровень эпидемической опасности.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

«О транспорте, конечно, мы будем ставить требование вакцинации водителей и работников транспорта», - отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что подход будет одинаковым для всех. В желтой зоне водителям общественного транспорта придется сделать, по меньшей мере, одну прививку от коронавируса. Если регион попадет в красную зону, число обязательных прививок увеличится до двух. Шмыгаль добавил, что пассажирам придется продолжить носить маски в общественном транспорте, а также придерживаться установленной дистанции. Премьер назвал нецелесообразным требование ПЦР-теста от пассажиров.

Отметим, что 13 сентября правительство приняло доработанные изменения в постановление о карантине №1236. В нем описаны новые ограничения, которые коснутся жителей областей, отнесенных в будущем к красной или желтой зоне эпидемической опасности. В правительстве решили пока не вводить в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса. Правительство вместо этого намерено мотивировать людей вакцинироваться. За 13 сентября в нашей стране сделали 135223 прививок от коронавируса.

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