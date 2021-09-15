За три года количество пенсионеров в нашей стране сократилось на 793692 человека.

Данные об этом предоставили AP news в Пенсионном фонде.

По данным Фонда, количество пенсионеров уменьшается с каждым годом. В 2018 г. в Украине их было 11,7 миллионов. Сейчас осталось 10,9 млн. Численность пенсионеров, которые находились на учете в ПФ сокращалась постепенно:

2018 год – 11725370 человек;

2019 год – 11470405 человек;

2020 год – 11334730 человек;

2021 год – 11 130 954 человек.

Численность пенсионеров в среднем сокращается на 100 – 300 тысяч. На 1 сентября 10931678 пенсионеров зарегистрировались в ПФУ. Это примерно на 200 тысяч человек меньше, по сравнению с показателями на начало 2021 года.

Наибольшее число пенсионеров зарегистрировались в ПФУ в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях, а также в столице. Наименьшее количество пенсионеров живет в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях.

В Пенсионном фонде также сообщили, что на 14 января нынешнего года в Украине живет более 11,1 миллиона пенсионеров. При этом, средний размер их пенсии составил 3538 грн. Согласно прогнозам правительства, в нашей стране через пятнадцать лет людей пенсионного возраста будет в два раза больше, чем работающих жителей.

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