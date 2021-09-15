В Киеве на Позняках полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Очевидцы рассказали, что нарушитель открыл огонь после сделанного ему замечания. В полиции сообщили, что на спецлинию 102 поступили сведения о том, что несколько хаотичных выстрелов сделал нетрезвый неизвестный мужчина. Происшествие случилось на улице Здолбуновской.
Заявитель рассказал, что неизвестный открыл огонь. На вызов сразу же выехали экипажи патрульных. С ними на место происшествия отправились оперативники управления полиции Дарницкого района, а также следственно-оперативная группа. На месте происшествия правоохранители задержали подозреваемого. У него изъяли пистолет Форт, а также патроны.
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Задержанным оказался местный житель. Ему 51 год. Причину своего поведения киевлянин объяснить не смог. Следователи из управления полиции Дарницкого района Киева сообщили мужчине о подозрении. Следствие проходило под процессуальным руководством окружной прокуратуры.
Задержанного подозревают в хулиганстве, совершенном с применением оружия. Наказание за такое преступление предусмотрено частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время для него на суде изберут меру пресечения. Мужчине грозит тюремный срок до семи лет.
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