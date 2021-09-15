Директор школы создал специальную комиссию по расследованию инцидента
В Луцке в общеобразовательной школе №16 произошла драка между школьниками. Дети дрались кулаками в голову и ногами по почкам.
Видео инцидента, который произошел во вторник, 14 сентября, выложил Telegram-канал "Новости Луцка и Волыни. Конкурент".
"Парень в белой футболке быстро перехватил инициативу, схватил другого школьника за шею и сначала поставил его на колени, а потом вообще свалил на землю, переведя борьбу в партер". Все это время "белый" наносил удары кулаками в голову и по спине, по почкам парню, который лежал на земле и хоть как-то пытался прикрыться руками", - говорится в сообщении.
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На кадрах видно, как двое мальчиков кулаками выясняли отношения. Один из них повалил другого и бил кулаками в голову и по почкам. При этом очевидцы события не пытались вмешаться, а подбадривали одного из них и "советовали", куда лучше ударить и снимали драку на телефон.
Как сообщил ТСН директор школы, где произошла драка школьников, Василий Троцкий, что драки в школе случаются не часто, а с родителями участников конфликта уже провели беседу.
"Я отрицать такой случай не буду, потому что мы уже вчера с шести часов до половины девятого разбирались вместе с родителями. У мальчиков на бытовом уровне возник конфликт во время перерыва, а затем уже произошла драка", - рассказал он.
Напомним, директриса школы устроила издевательство над детьми, как ее наказали.
Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.
Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.