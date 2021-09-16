В Днепре произошла трагедия с молодой девушкой
Об этом сообщает “Днепровская панорама”.
Местные жители нашли труп вечером в подъезде жилого дома за мусоропроводом.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девушка в одиночку возвращалась домой и сильно покачивалась.
Потом она вышла на площадку между первым и вторым этажами и свернула в сторону мусоропровода. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили.
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В полиции установили личность покойной - это 18-летняя студентка первого курса Университета таможенного дела и финансов.
Ранее сообщалось, что в Киеве молода женщина выпала из окна высотки.
На Троещине в Киеве из окна многоэтажки выпала девушка.
Задержан сожитель мог толкнуть девушку с балкона. 30-летняя женщина погибла от полученных травм.
На место вызвали полицию, которая задержали мужчину с судимостью, который мог выбросить погибшую с балкона. На месте работают криминалисты, все обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, что 16-летний студент погиб, выпав с балкона.
Как сообщала Politeka, в Харькове пенсионер выпал из окна на 6-ом этаже.
Также Politeka писала, что одессит вышел в окно из своего многоэтажного дома.