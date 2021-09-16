В Сумской области произошла страшная трагедия

Отец забрал из детского сада своего 3-летнего сына и убил его в лесополосе.

Об этом сообщает полиция области.

Сергей Белый забрал сына Алексея из сада 15 сентября, но домой они не вернулись.

Утром сотрудники полиции нашли мужчину, но без ребенка. Отец сказал, что не знает где его сын.

В ходе следственных и розыскных действий полицейские установили, что отец задушил своего 3-летнего сына.

Злоумышленник показал правоохранителям место убийства. Подозреваемый признался, что забрал сына из садика и на велосипеде повез его до лесополосы. Потом отец связал мальчику руки и надел на голову пакет.

Ребенок задохнулся, а мужчина уехал и, вероятно, решил спрятатся, так как знал, что его будут искать.

"Жуть... Что с нами последние годы происходит?Ощущение: кто-то занялся зомбированием нас на ненависть и агрессию. Бедный ребёнок. Светлая память ангелочку", "Украинцам не хватает духовности, люди забыли за Бога, поэтому такое и творится", "Мир потихоньку сходит с ума!Это ужас", - пишут в комментариях украинцы.

Напомним, трагедия произошла с трехлетней девочкой, играла со спичками: «Мама была у соседей, а пьяный отчим…»

Как сообщала Politeka, младенец задохнулся, родители винят врачей: "Не обращали внимание, пока не стало поздно"

Также Politeka писала, что воспитательница подняла руку на ребенка в детсаду: пел песни во время тихого часа.