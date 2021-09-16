Врачи рассказали о состоянии туристов, пострадавших в результате взрыва в Карпатах
Четырех туристов, пострадавших в результате взрыва на полонине "Под Берды" в Карпатах, госпитализировали в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Одна из туристок в тяжелом состоянии. Она сейчас в операционной. Несколько бригад врачей борются за ее жизнь, которая висит на волоске.
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Остальные пострадавшие — в состоянии средней тяжести. Но до сих пор их состояние врачи называют шоковым. И сейчас делают все, чтобы вывести пострадавших из этого состояния.
У них взрывные травмы различного генеза. Одна из них имеет перелом плечевой кости, а у других идут просто многочисленные взрывные травмы на теле.
Погибли в результате взрыва мужчины в возрасте 29 и 36 лет. Это была туристическая группа из Коломыйского района, всего 12 молодых людей, среди них был иностранец и 2 детей, которые не пострадали.
Информация о происшествии спасателям поступила около 21:20 среды: группа туристов во время привала в долине Пидбердя развела костер и в этот момент раздался взрыв.
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