В Офисе генпрокурора отметили, что в материалах дела о смерти Вячеслава Черновола не сказано об ударах кастетом.

Об этом сообщает Украинская правда.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что следователи начали проверять версию умышленного убийства Черновола. Так там отреагировали на заявление Николая Голомши, бывшего генпрокурора, о том, что Вячеслава Черновола убили кастетом, а его водителя также добили кастетом.

В Офисе генпрокурора сослались на комплексную экспертизу. Ее проводили на протяжении двух лет. В рамках уголовного дела провели множество экспертиз. Их результаты от 2018 года указывают на то, что травмы, найденные на эксгумированном теле Черновола, он получил от повреждения лица, когда автомобиль политического деятеля врезался в препятствие. В материалах дела сказано, что все травмы, которые получил политик не выходят за пределы тех повреждений, которые обычно оказываются у пассажира при подобных дорожно-транспортных происшествиях.

Отметим, что Вячеслав Чорновил был украинским политическим деятелем, диссидентом и журналистом. Он погиб в автокатастрофе на автодороге "Борисполь - Золотоноша". Трагедия произошла в 1999 году, 25 марта. Черновол посмертно получил звание Героя Украины в 2000 г.

Напомним, что вскрылись детали трагедии с Черноволом

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