Причины смертельной аварии пока не установлены, но водитель был трезвым

В населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши произошло смертельное ДТП. Среди погибших оказались граждане Украины.

Об этом сообщила представитель полиции города Рава Мазовецка Малгожата Левандовская, пишет "Укринформ".

Трагическое событие произошло после 14 часов. На дороге местного значения №707 столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man с прицепом. В результате столкновения на местен погибли трое мужчин, которые находились в микроавтобусе, в том числе 39-летний украинец. Позже врачи зафиксировали смерть другого 37-летнего украинца, он не прожил после ДТП и несколько часов.

На месте ДТП работали спасатели, дорога несколько часов была заблокирована.

Полицейская Рава Мазовецка Малгожата Левандовская сообщила, что все погибшие работали в одной из строительных фирм с Томашув-Мазовецкий Лодзинского воеводства.

Причины аварии пока не установлены. Сейчас идет следствие под надзором прокуратуры. По информации полиции известно лишь то, что водитель грузовика был трезв.

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