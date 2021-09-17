Подозреваю, что это был мой бывший муж.

В Запорожье из коляски похитили маленькую девочку, когда она находилась на прогулке с бабушкой.

Об этом сообщает КП в Украине.

«Подъехали и забрали. Подозреваю, что это был мой бывший муж, так как он неоднократно угрожал мне, что отнимет у меня ребенка», - рассказала мать девочки Кристина Ретинская.

Она сообщила, что похитителей оказалось несколько. Бабушка девочки рассказала, что скорее всего их узнала, однако с полной уверенностью сказать этого не может, поскольку неизвестные использовали маски. Они избили бабушку девочки. Пожилая женщина попыталась защитить малышку. Мать сообщила, что в момент похищения ее ребенок также пострадал.

По ее словам, нападавшие вывернули девочке руки. Совершив преступление, люди, отнявшие ребенка, уехали на автомобиле в неизвестном направлении. Позже матери ребенка удалось выяснить, что машина, которую использовали похитители, зарегистрирована на ее бывшего супруга.

Женщина сообщила, что ее девочка – аллергик. Кристина Ретинская рассказала, что дочь не виделась с отцом год, поэтому она его не помнит. Мать сообщила, что девочку похитили на улице Комарова, 27, забрав ее непосредственно со двора. По словам женщины, похитители использовали машину марки Ford Eskeip.

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