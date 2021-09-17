Мальчику в день трагедии исполнилось бы четыре года

Появились новые детали трагедии с ребенком на Сумщине

Сергей Белый, который подозревается в убийстве 3-летнего сына Алексея в Глухове Сумской области, рассказал о мотивах преступления, передает ТСН.

Мужчина сообщил, что он отомстил за младшего сына, якобы Алеша чуть не покалечил другого его ребенка.

"Отомстил ему за младшего брата. Он его два раза чуть не покалечил, почти разбил голову", – говорил Белый.

На данный момент ведется следствие. Убитому мальчику в день смерти исполнилось бы четыре года.

"Представьте себе сколько неадекватных людей со своими планами, убеждениями, восприятием добра и зла , живет рядом, возможно и в нашей постели. И никакими законами, никакими наказаниями на уверение ллюдей повлиять нельзя. Голова-предмет темный", "Господи помилуй, ну как можно еще такого человека оправдывать что он психбольной и какое-то оправдание.Так же пакет на голову ,еще и лопатой по Между глаза.А то осудят, по Вы амнистия и живет припевая и дальше издевается ли над детьми или над женщинами", - пишут украинцы в сети.

Напомним, трагедия произошла с трехлетней девочкой, играла со спичками: «Мама была у соседей, а пьяный отчим…»

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