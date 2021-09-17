В Кривом Роге 17 сентября многоэтажке раздался взрыв такой силы, что на балконе выбило рамы.

Об этом пишет «Первый городской».

По данным издания, в квартире в момент взрыва был мужчина 52 лет. Кроме того, десятилетний мальчик остался в квартире, расположенной рядом. Свидетели рассказали, что детский крик можно было услышать с улицы. Взрыв привел к пожару, от которого мужчина получил отравление продуктами горения. Таков предварительный диагноз медиков. Подтвердить его не удалось, поскольку мужчина отказался ехать в больницу.

Ребенок признался, что сам не может выйти из квартиры, поскольку ее заполнил дым. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям открыли дверь, надели на ребенка дыхательную маску, после этого его вывели на воздух. Состояние мальчика медики оценили, как удовлетворительное.

Поездка в больницу ему также не потребовалась. Пожар спасатели устранили за 40 минут. Пламя успело повредить домашние вещи и мебель. Огонь распространился на двадцать квадратных метров. Пока отсутствует какая-либо информация о том, что именно в квартире взорвалось. На место происшествия прибыли правоохранители. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, в котором, к счастью, никто серьезно не пострадал.

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