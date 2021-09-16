В Золотоноше трагически погиб 14-летний юноша, подорвавшись на снаряде времен Второй мировой.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По данным правоохранителей, трагедия произошла вечером 15 сентября. По предварительной информации, юноша нашел 45-миллиметровый снаряд времен второй мировой войны. Парень дождался момента, когда он останется дома один. После этого, он сделал попытку разобрать обнаруженный ранее боеприпас.

В пресс-службе добавили, что мальчик разместил в металлической трубе взрывной предмет. После этого, он ударил молотком по снаряду. От этого удара и произошел взрыв. Звук взрыва услышали соседи. Они вызвали на место происшествия спасателей, полицию и скорую помощь.

От взрыва юноша получил политравму, а также рваные раны туловища и руки. От полученных ранений он погиб на месте. Во всех обстоятельствах смерти предстоит разобраться правоохранителям.

Ранее мы сообщали, что в Карпатах от взрыва погибли туристы. Трагедия произошла в Закарпатской области и унесла жизни двоих человек. Причиной происшествия стал взрыв снаряда, относившегося ко временам Первой мировой войны. На место трагедии прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также полицейские.

Напомним, что врачи спасают выживших туристов после взрыва в Карпатах

Как сообщала Politeka, взрыв прогремел в Карпатах

Также Politeka писала, что появились новые детали трагедии в Днепре