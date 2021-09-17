В Николаеве в кабинете районной государственной администрации при помощи флага Украины прикрыли образовавшуюся в потолке дыру.

Об этом сообщил журналист Олег Деренюга в Facebook.

«Флагом закрыли дырку в потолке. Так и живем», – написал Деренюга.

Ранее мы сообщали, что в российской столице в фондах музея современного искусства внезапно отыскали два флага Украины. Их ранее привезли туда сотрудники российских средств массовой информации. Они достали флаги во время своих поездок по оккупированным РФ территориям. Указанные флаги были повреждены осколками «Градов». Один из украинских флагов расписан словами поддержки. Их написали люди на украинском языке. При этом остается неизвестным, какому воинскому подразделению принадлежали полотна, прежде чем представители российских СМИ забрали их в музей.

Первому из полотен присвоили номер в каталоге – 20894853. Привез этот флаг сотрудник издания «Комсомольская правда». Полотно ему досталось, когда он отправился в командировку по территории так называемой «ДНР». Полотно находилось в том месте, где в 2015 году развернулись масштабные бои по защите от оккупантов аэропорта Донецка. Номер 20894604 присвоили в каталоге второму флагу. Доставил его в Россию представитель Федерального Агентства новостей.

Напомним, что итальянский учебник отнес Украину к "российским регионам"

Как сообщала Politeka, украинцы отправили "сюрприз" в оккупированный Донецк

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