Во временно оккупированный Донецьк украинцы отправили сюрприз

Об этом сообщают пользователи Twitter.

В Донецьк, где недавно было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны боевиком, прилетел "сюрприз" от украинских патриотов.

Над городом жители наблюдали флаг Украины.

“На Донецк полетел флаг, который совершил путешествие по маршруту Краматорск-Марш Защитников (Киев)-Авдеевка", - говорится в сообщении.

К слову, недавно в Херсоне упал самый высокий флагшток области.

Известно, что его установили недавно ко Дню Независимости.

Флагшток рухнул на элитный кроссовер Lexus, который был припаркован совсем рядом.

Об этом рассказал пользователь сети Cеpгей Ильин. По его словам, пpи уcтановке флагштока возле "аpеcтанки" что-то пошло не по плану и он рухнул.

Очевидцы сообщили, что, к счастью, обошлоcь без жеpтв.

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