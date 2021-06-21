Это просто беспредел

Вандалы сорвали флаг Украины с могилы бойца ВСУ

Об этом рассказал Александр Сороковой на своей странице в Facebook.

Так, в Полтаве двое мужчин сорвали флаг Украины и флагшток с могилы АТОшника Антона Цедика с позывным "Эней".

Полиция проводит расследование.

Предварительно установлено, что пьяные мужчины принесли украденный флаг на авторынок. Они размахивали флагом, замечания горе-вандалам никто не сделал.

Недавно мы писали, что в зоне проведения ООС от пули снайпера погиб военный из Хмельницкой области

Об этом сообщила координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар.

Военный погиб вблизи поселка Новотошкивське на Луганщине во время снайперского огня со стороны оккупантов.

В пресс-службе Хмельницкой ОГА сообщили, что 37-летний Максим Полевой был командиром батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Воевал за Украину с 2014 года, прошел Дебальцево.

У Максима остались родители, жена и двое детей.

Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".

Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины.