Вандалы сорвали флаг Украины с могилы бойца ВСУ
Об этом рассказал Александр Сороковой на своей странице в Facebook.
Так, в Полтаве двое мужчин сорвали флаг Украины и флагшток с могилы АТОшника Антона Цедика с позывным "Эней".
Полиция проводит расследование.
Предварительно установлено, что пьяные мужчины принесли украденный флаг на авторынок. Они размахивали флагом, замечания горе-вандалам никто не сделал.
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Недавно мы писали, что в зоне проведения ООС от пули снайпера погиб военный из Хмельницкой области
Об этом сообщила координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар.
Военный погиб вблизи поселка Новотошкивське на Луганщине во время снайперского огня со стороны оккупантов.
В пресс-службе Хмельницкой ОГА сообщили, что 37-летний Максим Полевой был командиром батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Воевал за Украину с 2014 года, прошел Дебальцево.
У Максима остались родители, жена и двое детей.
Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины.