Трагически оборвалась жизнь защитника Украины, появились первые детали

Российский снайпер убил украинского военного у позиции ВСУ недалеко от населенного пункта Новотошковское.

Горестную весть в Facebook сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север".

Уточняется, что на обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь.

Отмечается, что на месте трагического происшествия работали должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.



Также ранее сообщалось, что разведчица из ВСУ Ольга Гранецкая скончалась в госпитале после борьбы с тяжелой болезнью. Жизнь снайпера из Винницы оборвалась в Киеве. Волонтер Юлия Щербань рассказала, что Ольга почти год боролась с острым лейкозом, однако в конце концов болезнь взяла верх.

Ольга мечтала о победе Украины в войне на Донбассе. Из-за своей болезни молодой военной пришлось перенести несколько операций, однако она каждый раз после них возвращалась на фронт.

Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".

Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины.