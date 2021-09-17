На 93 году жизни скончалась легендарная американская актриса, певица и танцовщица Джейн Пауэлл

Как пишет Politeka.net, будущая звезда известной во всем мире компании Metro-Goldwyn-Mayer Джейн Пауэлл (настоящее имя) Сьюзанн Лоррейн Бьюрс) родилась 1 апреля 1929 года в американском городе Портленд. С двух лет девочка начала заниматься танцами, а в 10 увлеклась пением. Заметим, что блестящая карьера актрисы-заслуга родителей Сюзанн. В 15 лет она дебютировала в фильме "Песня открытой дороги", а затем взяла псевдоним героини – Джейн Пауэлл.

Пауэлл снялась во многих фильмах и быстро стала одной из самых востребованных американских актрис. Она известна ролями в фильмах "Три дорогие дочки", "Свидание с Джуди", "Королевская свадьба", "Семь невест для семи братьев" и многих других.

Как сообщает издание "The New York Tames", одна из крупнейших звезд золотого века Голливуда (40-50-х годы) скончалась 16 сентября 2021 года на 93 году жизни. О причинах смерти пока ничего не известно. Свою скорбь относительно смерти Джейн Пауэлл выразили многие ее знакомые и коллеги.

"Небо теперь имеет больше звезд, чем MGM. RIP дорогая Джейн Пауэлл", - написали в Twitter.

Heaven now has more stars than MGM. RIP dear Jane Powell. pic.twitter.com/fjNlkafdr3 — Burnside Gooch (@akakarenwilson) September 16, 2021

"RIP фантастической Джейн Пауэлл, 1929-2021".

RIP to the fantastic Jane Powell, 1929-2021 pic.twitter.com/K0vcpLf0bW — Conrad J. Barrington (@cjubarrington) September 16, 2021

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