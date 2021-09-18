Это позволит непрерывно совершенствовать свои навыки.

В украинском Кабмине поддержали законопроект, позволяющий водителям сдавать на права на дистанционке.

Документ уже обнародовали.

Согласно инициативе, дистанционная проверка коснется теоретической подготовки будущих водителей. Также удаленно можно будет пройти переподготовку или повысить собственную водительскую квалификацию. После того, как водитель пройдет дистанционное обучение, он сможет стать обладателем прав. Авторы документа планируют создать все условия, чтобы будущие водители обучались, используя весь потенциал современного образования.

Документ предполагает отменить географические границы, в рамках которых украинец сможет получать необходимые знания о правилах дорожного движения. По мнению авторов, это позволит ему непрерывно совершенствовать свои навыки.

В пояснительной записке сказано, что дистанционное обучение включает проведение тестирования и онлайн-лекций. Их планируют транслировать на группы в десять и более слушателей. Также часть обучения будет проходить индивидуально. При онлайн-подготовке обещают также учитывать присутствие будущего водителя на лекциях. В соответствии с предложенным правилами готовые права можно будет получить по почте или с курьерской доставкой на дом.

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