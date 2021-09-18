Шухрат Ибрагимович всегда оставался человеком с человеческими радостями и слабостями

17 сентября в Москве на 77-м году жизни скончался советский, узбекский актер и режиссер Шухрат Иргашев.

Как пишут российские СМИ о смерти Иргашева рассказал актер и режиссер Улугбек Юлдашев.

"Больше всего боялся писать эти слова... Дорогие друзья, коллеги и поклонники кино, с нами больше нет народного артиста Узбекистана — Шухрата Ибрагимовича Иргашева", — поделился он. Также он опубликовал архивную фотографию с покойным актером и выразив соболезнования родным и близким Иргашева.

Народная артистка Украины Нина Нижерадзе написала на одном из порталов: "Прощай, дорогой друг Шухрат… Один из моих самых лучших партнеров, коллег… Работа была наслаждением. Шухрат Ибрагимович всегда оставался человеком с человеческими радостями и слабостями".

Шухрат Иргашев родился 19 июня 1945 года в Ташкенте. После окончания школы работал столяром и слесарем на Ташкентском заводе "Подъемник". В 1968-м окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского, и в том же году поступил в труппу Ташкентского русского драматического театра имени Максима Горького.

На дальнейшем счету - более 120 проектов в популярных фильмах и сериалах: "Встреча у высоких снегов", "Огненные дороги", "Долгое это в горах", "Действуй, Маня!", "Мафия бессмертна", "Дневной дозор", "Меч", "Нюхач" и другие.

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