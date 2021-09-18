Американский режиссер и актер Джоэл Рэпп умер в 87 лет

Американский режиссер, продюсер, сценарист и актер Джоэл Рэпп умер в возрасте 87 лет. Он известен своей работой над множеством важных сериалов.

Печальную весть принес портал THR, сославшись на представителя артиста.

Джоэл Малкольм Рэпп родился в Нью-Йорке 33 мая 1934 года и вырос в Беверли-Хиллз.

В качестве сценариста дебютировал в 1950-е. Рэпп работал над "Дорожным патрулем", "Лэсси", "Кольтом 45-го калибра", "Флотом Макхэйла" и такими хитами, как "Зеленые просторы", "Остров Гиллигана", "Шоу Люси", "Летающая монахиня" и "Моя жена меня приворожила" и многие другие.

В качестве режиссера участвовал в создании двух полнометражных фильмов. Также Рэпп написал полтора десятка руководств по кулинарии и садоводству, много лет вел соответствующую радиопрограмму.

В 1969-м практически полностью отошел от шоу-бизнеса, затеяв свое дело, связанное с профессиональным культивированием комнатных растений.

Пользователи сети выражают свое сочуствие и слова поддержки семье художника: "Как жаль", "Земля пухом талантливому человеку", "Какой ужас... Подарил неповторимый мир, он прекрасный человек... Очень несправедливо...", "Очень жаль".



Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.

Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.

Также Politeka писала, что индийский актер-ветеран Анулам Шийям умер в возрасте 63 лет.