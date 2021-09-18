Американский режиссер и актер Джоэл Рэпп умер в 87 лет
Американский режиссер, продюсер, сценарист и актер Джоэл Рэпп умер в возрасте 87 лет. Он известен своей работой над множеством важных сериалов.
Печальную весть принес портал THR, сославшись на представителя артиста.
Джоэл Малкольм Рэпп родился в Нью-Йорке 33 мая 1934 года и вырос в Беверли-Хиллз.
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В качестве сценариста дебютировал в 1950-е. Рэпп работал над "Дорожным патрулем", "Лэсси", "Кольтом 45-го калибра", "Флотом Макхэйла" и такими хитами, как "Зеленые просторы", "Остров Гиллигана", "Шоу Люси", "Летающая монахиня" и "Моя жена меня приворожила" и многие другие.
В качестве режиссера участвовал в создании двух полнометражных фильмов. Также Рэпп написал полтора десятка руководств по кулинарии и садоводству, много лет вел соответствующую радиопрограмму.
В 1969-м практически полностью отошел от шоу-бизнеса, затеяв свое дело, связанное с профессиональным культивированием комнатных растений.
Пользователи сети выражают свое сочуствие и слова поддержки семье художника: "Как жаль", "Земля пухом талантливому человеку", "Какой ужас... Подарил неповторимый мир, он прекрасный человек... Очень несправедливо...", "Очень жаль".
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