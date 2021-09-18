В отстойнике одного из коммунальных предприятий Кривого Рога обнаружили тела троих мужчин

ЧП произошло в Кривом Роге в субботу, 18 сентября, около 10 часов утра. О нем рассказали представители ГСЧС Днепропетровской области. Трое рабочих коммунального предприятия «Кривбассводоканал» погибли на его территории.

К спасателям обратился диспетчер предприятия. Он рассказал, что трое рабочих упали в горизонтальный отстойник, после чего перестали отвечать и не подавали никаких признаков жизни.

К месту ЧП тут же отправились спасатели. Однако, когда они прибыли на территорию предприятия, было очевидно, что мужчины были мертвы. Их тела обнаружили на дне конструкции отстойника на глубине 6 метров.

Для извлечения погибших рабочих из отстойника спасатели использовали лестницу и веревку. Известно, что погибшим было 59, 39 и 43 года.

По предварительной информации, рабочие выполняли работы с повышенной опасностью, когда их резко потянуло к насосу. В свою очередь, местные СМИ утверждают, что мужчины якобы нарушили технику безопасности: не замерили содержание газа в помещении.

Тем не менее официально причина трагедии езе не озвучивалась: по факту гибели рабочих открыто уголовное производство. Подробности случившегося будут расследоваться.

Напомним, линейка первоклассников в украинской школе закончилась трагедией на 1 сентября.

Как сообщала Politeka, в Затоке на отдыхе погиб 19-летний парень, его спутницу ищут.

Также Politeka писала, что под Одессой два человека погибли из-за кондиционера.