За неделю он устраивал охоту несколько раз.

Во Франции правоохранители задержали 33-летнего россиянина, открывшего огонь в центре Парижа на Елисейских полях.

Об этом сообщает BFMTV.

По данным источника, во время стрельбы ранения получили четыре человека. Мужчина использовал пневматическое оружие. По предварительным данным, за неделю он устраивал охоту несколько раз.

По неподтвержденной информации россиянина благодаря свидетелю задержали. В ночь на 19 сентября, свидетель ехал мимо подозреваемого на скутере. Последний начал стрелять по водителю. Обладателю скутера удалось избежать травм. Свидетель рассказал о происшествии правоохранителям Стрелка заметили благодаря этому. Правоохранители установили личность подозреваемого. Его арестовали в одном из домов Парижа.

Ранее мы сообщали, что в Затоке в одном из кафе мужчина открыл огонь. Убийство произошло 18 сентября в заведении на побережье. По версии правоохранителей, 36-летнего посетителя расстрелял неизвестный из охотничьего ружья. После преступления он скрылся. Для задержания стрелка правоохранители объявили в спецоперации Сирена. Личность подозреваемого быстро установили. Спустя некоторое время его задержали. У мужчины изъяли оружие, которое предположительно было орудием убийства.

Напомним, что в харьковском ресторане прогремела стрельба

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