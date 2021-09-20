Жуткое ЧП произошло в университете

В здание Пермского университета ворвался вооруженный человек.

На данный момент известно, что стрелок забаррикадировался в корпусе, студенты, спасаясь, выпрыгивали из окон.

По сообщениям СМИ, есть погибшие и пострадавшие.

"Три человека пострадали во время стрельбы в Пермском государственном университете. Студенты прыгали из окон второго этажа, чтобы спастись", передает телеграм-канал "mash".

К слову, 6 сентября девушка 2002 года рождения зашла в полтавскую школу №11 и направила арбалет в сторону преподавателей.

В сети опубликовали фото 19-летней девушки. По информации правоохранителей, задержанная девушка призналась, что училась в этой школе до 4-го класса.

В последнее время ее видели с зелеными волосами и порезанными руками. Арбалет ей подарили родители.

Напомним, что учителя рассказали о девушке, которая открыла стрельбу в школе в Полтаве: "Спокойный ребенок"

Как сообщала Politeka, учителей расстреляли из арбалета, появились данные о девушке: "Хотела отомстить педагогу"

Также Politeka писала, что масштабный пожар охватил школу, здание фактически разрушено: кадры с места ЧП