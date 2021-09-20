19 сентября, около 4:00 утра произошла смертельная авария

В селе Владычна Днестровского района Волынской области произошла смертельная авария на трассе. Мотоциклист столкнулся с микроавтобусом Renault Master, который двигался навстречу.

Детали сообщили сотрудники ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

За спиной 20-летнего мотоциклиста в момент ДТП находился 19-летний пассажир. Оба молодых человека погибли на месте.

57-летний водитель микроавтобуса отделался шоком и незначительными травмами. Сам мужчина проживает в Каменец-Подольском и оказался в селе по рабочим делам.

Полиция проводит расследование и выясняет, что стало причиной рокового ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения).

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

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