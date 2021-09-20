Во время патрулирования Вышгорода полиция остановила Audi, водитель которого хаотично перестраивался во время движения
При попытке поговорить с мужчиной, полицейские заметили у него в руках пистолет, после чего автомобиль резко двинулся с места и уехал.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
На требования остановиться водитель не реагировал. Во время движения он неоднократно создавал аварийные ситуации, а также восемь раз выстрелил в сторону машины полиции. К счастью в результате инцидента никто не пострадал.
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Через 40 минут Audi удалось заблокировать и задержать водителя в Печерском районе столицы. Мужчина был за рулем в состоянии опьянения.
По факту посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа открыто уголовное производство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.
Как сообщил Обозреватель, задержанным оказался 33-летний житель столицы Евгений Д. Ранее киевлянин привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.
Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.
Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.