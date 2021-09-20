Вероятного убийцу 19-летней студентки Дарьи Косенок Нестора Литвинчука признали психически больным.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на судебно-психиатрическую экспертизу.

Родители Дарьи не согласились с таким исходом дела, подчеркнув, что подозреваемый симулирует, чтобы уйти от наказания за убийство. Родственники заявили, что решить эту проблему поможет только независимая экспертиза. Мать подозреваемого заняла противоположную позицию. Она настаивает на его болезни.

Дарья Косенок родилась на Днепропетровщине в Каменском. Нестор Литвинчук – уроженец Житомира. Пара начала встречаться в возрасте 18 лет, в 2019 году. Девушка училась в Львове, где и произошла их первая встреча. Об отношениях молодой пары знали родители. Парень приезжал в Каменское и произвел впечатление на мать девушки. После года отношений, парень начал вести себя агрессивно. Из-за этого Дарья решила прекратить встречи. Парень начал шантажировать ее самоубийством.

Молодой человек снял квартиру на улице Лычаковской. Он туда пригласил Дарью. Через сутки ее обнаружили убитой. Девушку девять раз ударили ножом в грудь. Правоохранители задержали молодого человека в хостеле, где он попытался скрыться. Парень признался в убийстве в момент задержания.

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