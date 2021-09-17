В Киеве жестоко убили женщину 37 лет, которая жила на пляже в палатке на Оболони, приехав в столицу на заработки.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

Правоохранители задержали подозреваемого. Убитую женщину звали Оксана. Известно, что она приехала в Киев из Черниговской области. По данным следствия, подозреваемыми оказались двое мужчин – один молодой, другой – в возрасте. Незадолго до смерти женщины, ее видели вместе с подозреваемыми. Одному из подозреваемых от 25 до 35 лет. Его рост – 180 см.

Второму фигуранту – более 60 лет, он носит бороду, седой, худощавый и высокий. Свидетели помогли правоохранителям составить фоторобот одного из подозреваемых. О том, как выглядит вероятный преступник сообщили жителям города и экипажам полиции. Правоохранители нашли и задержали указанного мужчину. Он оказался человеком без определенного места жительства 66 лет.

Мужчина признался в убийстве. Он сообщил, что избил жертву тяпкой по голове. Задержанный мужчина ранее уже был судим за аналогичные преступления. Известно также, что в апреле нынешнего года фигурант вышел из мест лишения свободы. Там он отбывал наказание за прошлое убийство. О мотивах нынешнего преступления правоохранители не сообщили.

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