В Киеве на улице Константиновской молодой человек во время ссоры получил смертельное ножевое ранение.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции Киева.
По данным правоохранителей, на место трагедии немедленно выехали врачи, следственно-оперативная группа и экипажи патрульных. Павел Василенко, начальник Подольского управления полиции, сообщил, что прибывшие на место полицейские осмотрели место трагедии. После этого они опросили свидетелей и выяснили, при каких обстоятельствах 25-летний молодой человек получил смертельную рану.
По данным следствия, на улице, рядом с кафе проводили время две компании. 25-летний парень увидел, как мужчина из другой группы людей ударил по лицу девушку. Он сделал замечание обидчику. Незнакомец ударил заступника в живот ножом, а после ушел. Правоохранители задержали подозреваемого у него дома. Полицейские провели неотложный обыск, изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства. Подозреваемым оказался уроженец Винницкой области. Ему 36 лет.
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Следователи готовят ходатайство в суд. Задержанному грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Его обвиняют по статье «Умышленное убийство». Сейчас готовится официальное сообщение о подозрении.
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