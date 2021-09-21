Остановилось сердце члена национальной сборной Украины по фехтованию
Об этом сообщила Федерация фехтования Украины.
16-летний Тимофей Сас (Калитовский) был шпажистом киевской детско-юношеской спортивной школы "Армеец".
Прощание с ним, состоится сегодня, 21 сентября, с 13:30 у входа в спорткомплекс ДЮСШ "Армеец".
Предположительно, парень погиб во время несчастного случая на рыбалке.
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"Вечная и светлая память Тимофею искренние соболезнования родителям, сил пережить утрату страшный удар…трудно выразить словами", " Светлая память . Что могло случиться с ребенком ? Соболезную родным", " Рыбачил с моста, забросил удочку, зацепился за ЛЭП", " Светлая память... Соболезнования родным и близким... Царство небесное..", - пишут слова сочувствия украинцы в сети.
Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.
Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.
Также Politeka писала, что индийский актер-ветеран Анулам Шийям умер в возрасте 63 лет.