Остановилось сердце члена национальной сборной Украины по фехтованию

Об этом сообщила Федерация фехтования Украины.

16-летний Тимофей Сас (Калитовский) был шпажистом киевской детско-юношеской спортивной школы "Армеец".

Прощание с ним, состоится сегодня, 21 сентября, с 13:30 у входа в спорткомплекс ДЮСШ "Армеец".

Предположительно, парень погиб во время несчастного случая на рыбалке.

"Вечная и светлая память Тимофею искренние соболезнования родителям, сил пережить утрату страшный удар…трудно выразить словами", " Светлая память . Что могло случиться с ребенком ? Соболезную родным", " Рыбачил с моста, забросил удочку, зацепился за ЛЭП", " Светлая память... Соболезнования родным и близким... Царство небесное..", - пишут слова сочувствия украинцы в сети.

Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.

Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.

Также Politeka писала, что индийский актер-ветеран Анулам Шийям умер в возрасте 63 лет.